Il sogno di tanti tifosi è che Radja Nainggolan torni a Cagliari per giocare una nuova stagione in rossoblù. Ma al momento il centrocampista smorza gli animi ed anzi si avvicina (a parole) alla Spal allenata dall’amico Daniele De Rossi.

In una intervista su Kiss Kiss, il belga ha fatto capire come stanno le cose. “De Rossi? Io e lui abbiamo un rapporto importante così come una grande amicizia che va oltre al calcio. Se mi chiama per dargli una mano, potrei dargliela a Ferrara. Valuto tutto in questo momento, sono un giocatore libero e voglio un progetto interessante”

E il Cagliari? “Per Cagliari ho sempre avuto la porta aperta, ma io non ho mai ricevuto una chiamata e non è che mi vado a offrire io a loro“.

