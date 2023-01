Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla ss 387 in territorio di Selargius. Ferite due persone, un uomo e una donna, che si trovano ora in ospedale in codice giallo.

Secondo i primi accertamenti, lo scontro si sarebbe originato da un iniziale tamponamento. Il veicolo colpito ha invaso la corsia opposta centrando una vettura. Questa, a sua volta, ha preso in pieno altre tre auto scatenando l’incredibile episodio.

La strada è stata subito chiusa nelle due direzioni di marcia e il traffico deviato su Settimo San Pietro.

