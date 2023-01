La Giornata della Memoria assume un valore speciale a Sennori. Alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale parteciperà a distanza la senatrice a vita Liliana Segre, che accogliendo l’invito della vicesindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis, ha inviato un messaggio scritto rivolto ai ragazzi delle scuole e a tutta la comunità sennorese.

Messaggio che la vicesindaca leggerà nel corso degli eventi che si svolgeranno in paese domani 27 gennaio in ricordo dello sterminio del popolo ebreo ordito dai nazifascisti nella Seconda Guerra mondiale.

“La Giornata della Memoria è per noi una data molto importante che anche nel corso del lockdown per la pandemia, non abbiamo rinunciato a celebrare regalando dei libri sul tema agli alunni delle quinte elementari e delle terze medie, affinché potessero comprendere la tragedia e non dimenticare”, spiega Elena Cornalis.

Di seguito il messaggio inviato dalla senatrice a vita, legata a Sennori anche dalla cittadinanza onoraria che il Consiglio comunale le conferì nel 2019, in segno di grande stima e come manifestazione di solidarietà dopo una serie di attacchi di stampo razzista subiti dalla senatrice:

Care concittadine e cari concittadini di Sennori, care ragazze e cari ragazzi delle scuole del territorio, grazie per l’invito a partecipare, sia pure con un messaggio, alla celebrazione del Giorno della Memoria 2023 in terra di Sardegna.

Appuntamento importante e non rituale quello del Giorno della Memoria, perché, come ammoniva Primo Levi, “è accaduto, può accadere ancora”. Il passato non è mai passato definitivamente. Anche se sotto le ceneri il fuoco dell’odio, del razzismo, della discriminazione cova sempre, per questo occorre tenere costantemente la guardia alta: le famiglie, la scuola, la società debbono essere luoghi in cui la formazione di ragazzi e ragazze, ma poi dei cittadini tutti, va di pari passo con la coltivazione e la messa in pratica dei valori della conoscenza, della responsabilità, della solidarietà.

Purtroppo per ragioni indipendenti dalla mia volontà non potrò essere presente di persona a Sennori, ma auguro il miglior successo alla vostra celebrazione del Giorno della Memoria. So che ci sarà la proiezione di un film e la pubblica lettura di passi delle testimonianze di sopravvissuti alla Shoah, sono cose importanti perché servono a tenere viva la memoria e a spingere all’impegno in prima persona. Oggi e sempre la possibilità di un futuro migliore è interamente nelle nostre mani, nella nostra intelligenza, nella nostra sensibilità.

Ancora un caro saluto a tutte e tutti,

Liliana Segre

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it