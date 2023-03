Una lunga fuga su un’auto rubata, con la Polizia alle calcagna, è terminata contro una vettura. È quanto accaduto stamane a Quartucciu a due malviventi, che sono stati bloccati e portati in caserma.

Un grosso spavento per la donna che, dentro la sua auto, è stata tamponata dai due ladri ed è finita contro il muro di una abitazione. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

La fuga dei due uomini è durata per diversi minuti e la Polizia, all’inseguimento, ha cercato di garantire la sicurezza per non coinvolgere altri mezzi o persone.

