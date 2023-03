Blue Note Off, il format originale di Blue Note Milano, celebre locale parte del network internazionale dei jazz club più famosi al mondo, arriva per la prima volta in Sardegna con lo spettacolo di Nick the Nightfly in programma al Teatro Doglio venerdì 24 marzo alle ore 20 in occasione della rassegna “Blue Notes in Cagliari”.

Nick the Nightfly, celebre volto di Radio Monte Carlo e direttore artistico di Blue Note Milano, salirà sul palco con “Nick the Nightfly & Friends feat. Simona Bencini & Maggie” dove presenterà il suo ultimo spettacolo “Hey! Mr. Bacharach”, dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico statunitense originario di Kansas City, scomparso lo scorso gennaio, che con tre Premi Oscar, sei Grammy e autore di innumerevoli successi per il cinema e Broadway, è unanimemente considerato uno dei più grandi scrittori di canzoni del ventesimo secolo.

Sul palco accanto al noto vocalist scozzese, la famosa Simona Bencini, voce storica dei “Dirotta Su Cuba”, e Maggie Charlton, classe 1997, che, nonostante la giovanissima età, ha già al suo attivo diversi importanti palcoscenici e collaborazioni illustri con Sarah Jane Morris, Karima, Vanessa Haynes, Tony Momrelle.

Nick the Nightfly accompagnerà in veste di presentatore anche la serata di Domenica 7 maggio quando il Teatro Doglio sarà pervaso dall’energia di Matthew Lee, pianista, compositore e carismatico performer.

I biglietti per i singoli concerti – “Nick the Nightfly & Friends feat. Simona Bencini & Maggie” del 24 marzo e “Matthew Live” del 7 maggio – o nella formula abbonamento sono in vendita sui canali Box Office Sardegna e su www.boxol.it

Inoltre, per chi avesse piacere di godersi il pre-show a Palazzo Doglio, dalle 18 alle 19.30l’Osteria del Forte propone un’esperienza ispirata ai pre-theatre drinks newyorkesi: cocktail sofisticato accompagnato da una proposta food sfiziosa prima dello spettacolo con la possibilità di acquistare direttamente i biglietti per il concerto.

Il pacchetto, che include cocktail pre-show e biglietto in galleria o in platea, è prenotabile scrivendo a osteriadelforte@palazzodoglio.com o chiamando il numero numero 070 6464154.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell’evento. In virtù del suo posizionamento unico all’interno del panorama radiofonico italiano e della congenita affinità di intenti con il Blue Note, l’emittente non poteva assolutamente mancare a questo importante appuntamento.

Blue Note Milano, jazz club aperto nel 2003, è parte del network Blue Note, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e Nagoya in Giappone e Pechino in Cina, ed ai Blue Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro in Brasile e Napa in California. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Blue Note Milano e una volta a settimana Nick the Nightfly, mitico musicista e conduttore radiofonico, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese.

www.bluenotemilano.com

Teatro Doglio, riaperto nel 2021 dopo trent’anni di chiusura, ha restituito a Cagliari un indirizzo prezioso per appuntamenti culturali di grande qualità. Scoperto per caso durante i lavori di ristruttuazione del vicino Palazzo Doglio, è un autentico gioiello architettonico degli anni ’60. Inserito all’interno del progetto di riqualificazione che fa capo a Palazzo Doglio, la riapertura del Teatro rianima uno dei quartieri storici della città. Ripensato come uno spazio contemporaneo, Teatro Doglio ha una struttura polifunzionale, ed è presto diventato un punto di riferimento per l’agenda culturale del capoluogo sardo, grazie a progetti di ampio respiro che nei primi dodici mesi di apertura ne hanno caratterizzato il calendario.

www.palazzodoglio.com