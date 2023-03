Una donna affetta da sclerosi multipla era stata licenziata dall’ azienda in cui lavorava perché ritenuta “inidonea alla mansione specifica”. Ora è stata reintegrata grazie al lavoro delle avvocate dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism).

Del caso si è interessata la consigliera di Parità della Regione Sardegna Maria Tiziana Putzolu. Col suo intervento e quello della Aism, il licenziamento è stato impugnato.

Un incontro con l’azienda ha permesso il reintegro. “Si sono dimostrati collaborativi” spiega la Putzolu. “Questo non è il primo caso che mi viene segnalato, e posso dire che le donne affette da sclerosi sono sotto attacco sul posto di lavoro in tutta Italia. mi fa piacere che sia stato risolto in breve tempo”.

