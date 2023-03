Sarà una serata che in tanti ricorderanno per molto tempo: nello scontro che valeva il quarto posto, la Dinamo Sassari ha steso la Openjonmetis Varese per 102-73.

Una partita al limite della perfezione per la banda di Piero Bucchi, in grado di limitare gli avversari e offrire una prestazione pazzesca in attacco, in particolare nel terzo quarto quando la Dinamo ha piazzato un parziale di 24-0.

Nel sesto successo consecutivo per i sassaresi c’è ancora una volta la firma di Chris Dowe (23 punti, 5 rimbalzi, 6 assist) e Ousmane Diop (22 punti, 8 rimbalzi, 30 di valutazione).

