“L’arte amplifica, accompagna e rende più forte il messaggio lanciato: il pianeta deve essere preservato, a partire dalle piccole comunità per arrivare alla dimensione globale”. Questo l’appello del Comune di San Sperate, che si è aggiudicato il Premio Legambiente.

Fra le strade, le piazze e i parchi del famoso “paese museo” in provincia di Cagliari, in cui nacque e operò il noto artista Pinuccio Sciola, è possibile ammirare alcuni dei murales più colorati e impattanti dell’intera Isola. Un laboratorio armonico che da qualche tempo ha scelto, con consapevole convinzione condivisa anche dall’amministrazione e dai cittadini, di sposare e sostenere il tema della sostenibilità.

A San Sperate il connubio tra arte e ambiente è fortissimo. E proprio la cura dell’ambiente è un esercizio d’arte: una tela candida e pulita è l’ideale per ospitare la creatività dell’artista.

Eccellenti i risultati rispetto la gestione rifiuti, a conferma dell’ottimo lavoro svolto al presente nel recente passato e in prospettiva futura: oltre l’83% di raccolta differenziata e una produzione di secco residuo assestata sui 70 kg pro capite.

“L’amministrazione comunale del sindaco Fabrizio Madeddu, i cittadini e Formula Ambiente, azienda che si occupa della raccolta in paese, mantengono intatto l’impegno preso e confermano nei fatti di avere la sostenibilità come priorità. A breve sarà avviata una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta all’intera cittadinanza, che vedrà coinvolte le scuole di ogni ordine e grado: studenti e insegnanti saranno attori principali sula scena e al contempo cassa di risonanza dei messaggi contenuti nell’Agenda 2030 dell’Onu, programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Ambiente, sviluppo sociale ed economico sono le direttrici da seguire verso un futuro sano e prospero. Non abbiamo un altro pianeta, impariamo a vivere meglio questo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it