Nella serata di martedì scorso, munito di una mazza ferrata, aveva preso a colpire la robusta vetrata di un negozio di abbigliamento situato in via Giulio Cesare, a Monserrato. Il proprietario del negozio avendo sentito i tonfi provocati dall’effrazione era sceso per strada e aveva messo in fuga il malfattore che si era presentato a viso scoperto. Aveva poi fornito una descrizione di quella persona ai Carabinieri che erano intervenuti sul posto. Era vestito di scuro e indossava una felpa con cappuccio. A quel punto i militari dell’Arma hanno preso a verificare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale presente in tutta la cittadina e hanno anche potuto ricostruire il percorso effettuato dall’autore del delitto, sia nel raggiungere il negozio sia nello scappare. Avendolo già denunciato più volte lo hanno perfettamente riconosciuto.

Così ieri a Monserrato i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per tentato furto aggravato e danneggiamento, un trentasettenne di Quartu Sant’Elena, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine per diverse pregresse vicende giudiziarie.

