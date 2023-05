È salito sul palco tremante e molto emozionato Mahmood, alla sua terza volta all’Eurovision Song Contest. Non una grande performance per lui. Ma l’onore di esser stato scelto dalla BBC per far parte della schiera di ex concorrenti che avrebbero riprodotto canzoni del passato.

Imagine iconic Eurovision alumni taking to the stage together… Oh wait, you don't have to! #Eurovision pic.twitter.com/v6iFWYNfrV — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2023

