Tante battaglie per avere lo stadio nuovo del Cagliari, ma ora arriva una notizia che potrebbe ritardare ancora parecchio la sua costruzione.

La Figc ha infatti annunciato di volersi prendere carico degli Europei 2032 in tandem con la Turchia. Una “decisione storica” ha sentenziato il presidente Gravina. Ma anche una decisione che avrà effetti negativi sul capoluogo sardo.

Con la condivisione della manifestazione, la Figc sarà costretta a tagliare una parte degli stadi già annunciati, privilegiando quelli più grandi e già attrezzati per questo genere di eventi.

Il nuovo stadio del Cagliari, secondo quanto filtra, sarà uno dei primi impianti ad essere depennato. Non solo per le sue dimensioni (sarà più piccolo di Milano, Roma, Torino, Napoli ad esempio), ma anche perché effettivamente non esiste ancora.

Questa soluzione potrebbe avere delle ripercussioni sugli aspetti politici e burocratici, andando a ritardare ulteriormente la costruzione della nuova casa del Cagliari Calcio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it