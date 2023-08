“Comunicare attraverso gli occhi è l’unica cosa che Giancarlo può ancora fare, ma purtroppo, da circa un anno ha perso anche questa possibilità. Ha 48 anni, da cinque anni è malato di Sla e da circa dodici mesi attende che gli venga fornito un nuovo comunicatore oculare da parte dell’Asl di competenza”.

È la denuncia di Desirè Manca, consigliera regionale del Movimento Cinquestelle: “I comunicatori oculari – ricorda Manca – sono dispositivi fondamentali nella gestione di patologie come la sclerosi ma dal costo notevole e proibitivo per tantissime famiglie”.

“Ho conosciuto Giancarlo due anni fa, pochi giorni fa sono stata nuovamente a casa sua e ho scoperto che da circa un anno non ha la possibilità di comunicare con il mondo esterno – racconta la consigliera -. Mi sono attivata per sollecitare la Asl di Sassari e dopo il mio intervento mediatico Giancarlo è stato portato in ospedale per effettuare una visita oculistica. Attualmente siamo in attesa che le ditte incaricate della gestione dei video comunicatori si rechino a casa del paziente per valutare, attraverso dei test, quale dispositivo sia più adatto alle sue esigenze”.

