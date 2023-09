Un calvario di sette anni, finito giovedì scorso con una denuncia. Una 50enne di Sassari è stata per tutto questo tempo vittima di un ricatto sessuale.

In sette anni un 58enne di Sassari le ha estorto poco più di trentamila euro per non diffondere un video che li ritraeva insieme durante un rapporto sessuale. Il video risaliva a 7 anni fa quando i due si erano incontrati e avevano avviato una relazione durata pochi mesi.

In uno dei momenti di intimità lui aveva piazzato telecamere nella stanza e uno dei loro rapporti era stato filmato. Finita la storia comincia il ricatto: soldi in cambio dell’impegno a non divulgare le immagini.

Lei ogni volta che sborsava il denaro contante pensava che sarebbe stata l’ultima e invece il ricatto è andato avanti per sette anni. Poi la donna ha deciso di denunciare.

Così sabato, con 15mila euro in borsa, ogni banconota tracciata dagli agenti della Squadra mobile diretta da Michele Mecca, si è presentata nel parcheggio di un supermercato di Sassari come aveva concordato col ricattatore, gli ha consegnato i soldi e lui è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali. Le indagini sono state condotte col coordinamento del sostituto procuratore Angelo Beccu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it