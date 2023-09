Tre lavoratori in nero in un’azienda agricola a Santadi. Un’imprenditrice è finita nei guai, per lei sono scattate pesanti sanzioni fino a 10.800 euro.

Sono intervenuti per un’ispezione nell’azienda i carabinieri della stazione locale, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari. I militari hanno sorpreso i tre mentre lavoravano senza contratto.

L’imprenditrice non ha saputo fornire ai militari documentazione che comprovasse l’assunzione regolare dei tre.

