Sardegna, le fiamme non si fermano: devastante incendio sulla 387

Paura sulla 387, tra Selargius e Settimo all’altezza del ristorante Charme, per via di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio, l’ennesimo di questa estate in Sardegna. Le fiamme si sono subite diffuse, aiutate anche dal Maestrale, e sono arrivate vicino alla strada.

Secondo quanto comunicato, il rogo sarebbe scoppiato non lontano dal campo rom e ci sarebbe un ferito. Intanto per il momento la strada sarebbe stata bloccata.

In campo ci sono diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre ad ambulanza e Carabinieri, ma è già stato richiesto l’intervento di ulteriori mezzi.

