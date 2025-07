San Vito, incidente nella notte: 4 feriti gravi, uno positivo all’alcol test

Tutti i coinvolti sono stati ricoverati in codice rosso presso diversi ospedali della provincia, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita

Quattro persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso in ospedale a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 4:30, sulla Strada Provinciale 20, in località Cantoniera Vecchia, nel comune di San Vito.

Lo scontro ha coinvolto una Ford, guidata da un giovane residente a Muravera e con a bordo due ragazze, e una Hyundai, condotta da una donna di San Vito. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Ford avrebbe perso il controllo del veicolo, impattando frontalmente e lateralmente contro l’altra auto.

Il giovane alla guida della Ford è stato sottoposto ad accertamento e risultato positivo all’alcol test. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca. Verrà inoltre denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza con sinistro stradale.

