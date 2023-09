Gli animi non sono al massimo nello spogliatoio del Cagliari dopo la sconfitta di Bergamo. Claudio Ranieri, ai microfoni di Dazn, ha confermato come i suoi ragazzi devono imparare a giocare in A.

“Dobbiamo capire di essere in Serie A. E che la Serie A è diversa dalla B. Sbagliamo troppo” ha spiegato il tecnico romano.

Ed ha ammesso gli errori di valutazione effettuati contro l’Atalanta. “La squadra nel primo tempo mi è sembrata timorosa. Nel secondo tempo abbiamo preso le redini della gara. Meritavamo forse qualcosina di più”.

Ora c’è da tenere duro e lottare. “Sapevo che la prima parte del campionato sarebbe stata tremenda. Non mi aspettavo però due punti a questo punto del campionato. Servono punti importanti, i ragazzi troveranno consapevolezza e fiducia. Dobbiamo essere sereni e continuare a lottare”.

