Cagliari, si continua a seguire Cacace: l’Empoli fissa il prezzo

Il Cagliari prosegue a sondare le varie opportunità del mercato per definire la rosa del nuovo mister Fabio Pisacane che a metà luglio inizierà ufficialmente il ritiro in vista della prossima stagione calcistica.

Dopo l’addio di Augello e il ritorno del giovane Idrissi dal Modena, che sarà tenuto in prima squadra alla sua prima esperienza in Serie A, il club è alla ricerca di un profilo d’esperienza per la categoria che risponde alla profilo del classe 2000, dell’Empoli, Liberato Cacace.

Il club toscano ha aperto alla sua cessione fissando il costo del cartellino intorno ai 4 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse della neopromossa Pisa.

