Macomer, incidente sulla 131: camion distrutto, traffico in tilt verso Cagliari

Mattinata di paura sulla statale 131, dove intorno alle 9.30 si è verificato un grave incidente nel territorio di Macomer, all’altezza di Campeda. Un camion che viaggiava in direzione Cagliari ha perso il controllo all’improvviso, finendo la propria corsa contro un new jersey ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo pesante è andato completamente distrutto e si è adagiato di traverso, invadendo la corsia di marcia.

Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. I primi a intervenire sul posto sono stati gli operatori dell’Anas, seguiti dai Vigili del fuoco. Vista la gravità dell’impatto, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per prestare assistenza al conducente del camion, ricoverato in gravissime condizioni.

Nello scontro è stato danneggiato anche il guardrail centrale, provocando gravi disagi alla viabilità. La circolazione è interrotta in entrambe le direzioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it