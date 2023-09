È notizia di qualche giorno fa che vi sia un pericolo per tagli negli enti locali per i fondi Pnrr in Sardegna. Così Tiziana Mori, ricercatrice ed Europrogettista, lancia l’allarme sui fondi previsti a Monserrato. Soprattutto perché nella cittadina manca l’ufficio previsto per l’europrogettazione.

“Già in fase di predisposizione e presentazione dei progetti nel 2021 ne parlai al Sindaco, dicendo che sarebbe stato fondamentale istituire un Ufficio del piano per gestire i progetti del Pnrr. Ma i soldi da inserire in bilancio per impiegare i professionisti furono destinati come sempre alle feste” denuncia la Mori.

La paura dunque è che molti progetti possano essere sacrificati per mancanza di personale specializzato in Europrogettazione. “Attendiamo delucidazioni dal Sindaco Locci perché le promesse non bastano se non si sa come concretizzarle. I cittadini meritano trasparenza” conclude la Mori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it