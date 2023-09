“In Sardegna abbiamo un sistema avanzato in termini di gestione dei rifiuti, in questo rispetto alle altre Regioni del Sud siamo a Nord”.

Lo ha spiegato questa mattina il docente di Ingegneria ambientale Raffaello Cossu a margine della presentazione della presentazione del Simposio Internazionale sulla Gestione dei Rifiuti e sulla Discarica Sostenibile che si terrà dal 9 al 13 ottobre prossimi al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

“Siamo ai primi posti per quantità di materiale che arriva dalle raccolte differenziate – ha aggiunto – dalla Sardegna non esce un chilo di rifiuto urbano che vada fuori, la Sardegna non è mai stata pattumiera degli altri, nel senso che – ha precisato – ha sì accolto rifiuti emergenziali di altre Regioni, ma se li è fatti pagare e li ha trattati”.

E ancora: “La Sardegna copre abbastanza delle filiere del recupero, ha impianti termici che non hanno mai avuto problemi di conflitto con la popolazione, perché si trovano in siti industriali con i presidi ambientali necessari – ha precisato -. Abbiamo discariche all’avanguardia, con trattamento del percolato e senza alcun problema di inquinamento”. “La Sardegna – ha concluso – non è mai andata in crisi emergenziale dei rifiuti”.

