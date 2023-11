Grave incidente stradale sulla ss 126 alle porte di Sant’Antioco.

Per cause ancora da accertare, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale dove una donna alla guida di una Fiat è purtroppo deceduta.

Un uomo che viaggiava nella corsia opposta a bordo di una Nissan è rimasto ferito, estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco è stato affidato al personale sanitario presente con ambulanze e l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo in ospedale con un codice rosso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

