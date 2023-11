Renato Soru è stato ospite del programma di DiMartedì condotto da Giovanni Floris in cui ha potuto spiegare i motivi della sua discesa in campo alle Regionali 2024. In netta contrapposizione con il Campo Largo e la decisione di candidare Alessandra Todde.

Cosa non gli è piaciuto della candidatura della Todde. “Non mi è piaciuto che il candidato presidente alla Regione Sardegna venga scelto con una imposizione romana. I sardi si vogliono autodeterminare. Le primarie? Parteciperei, ma il tempo è quasi scaduto”.

Il perché della discesa in campo. “Partecipo perché sono certo che l’alleanza Pd-5 Stelle perderà. Io penso che vinceremo noi. Nessuno vuole un presidente della Regione 5 Stelle”.

L’intervento di Renato Soru da Floris andrà in onda su La7 intorno alla mezzanotte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it