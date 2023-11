Da diversi giorni, Alessandra Todde ha iniziato a girare l’Isola per incontrare i potenziali elettori per le Regionali 2024 e ascoltare le loro proposte. Ma il programma definitivo del Campo Largo di cui è leader verrà condiviso in 60 tappe previste in tutti i territori della Sardegna.

“Il programma definitivo uscirà fuori dalla condivisione con i territori: energia, sanità, traporti e continuità territoriale e poi la revisione degli strumenti, come la legge statutaria per un’autonomia nuova e responsabile” spiega la candidata Presidente.

Due le priorità della bozza stilata da esperti, docenti universitari e intellettuali, ingegneri, agronomi, economisti: sanità e lavoro. “Sono quelle che in questo momento ci impongono i sardi. Non dobbiamo promettere grandi riforme ma far funzionare davvero le cose”.

