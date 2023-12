Grave incidente nei pressi del bivio Su Canale ad Olbia intorno alle 18.40. Quattro auto si sono scontrate violentemente tra loro e dall’impatto si sono distrutte.

Le cause sono in corso d’accertamento. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso di Olbia da un’ambulanza del 118 in gravi condizioni.

La squadra dei vigili del fuoco, oltre ad aver collaborato coi sanitari per l’assistenza agli occupanti, ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.

