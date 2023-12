Paolo Truzzu ha confermato la propria disponibilità a guidare il centrodestra alle Regionali 2024. Lo ha fatto nel corso del congresso provinciale di stamane di Fratelli d’Italia a Cagliari.

Ma il sindaco del capoluogo ha anche aggiunto di non guardare alla partita elettorale come una costrizione. È in campo, ma nell’ottica di una condivisione collettiva del suo nome da parte della coalizione.

E di unità ha parlato anche la coordinatrice regionale Antonella Zedda. Che auspica una soluzione condivisa da parte di tutte le forze. Rivendicando però la necessità, da partito più votato in Sardegna, di proporre il nome ideale per vincere le elezioni.

