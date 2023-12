È una Torres che non molla mai. Neanche quando – in superiorità numerica – la partita si fa complicata. E così al Vanni Sanna coglie tre punti fondamentali nel 3-2 che stende l’Arezzo. Con questo risultato, i sassaresi tengono la scia del Cesena nel girone B della Serie C.

A decidere la sfida, un gol di Mastinu a dieci minuti dal termine. Dopo che due minuti prima, i toscani avevano trovato la marcatura del pareggio. Nonostante l’inferiorità numerica.

I rossoblù avevano approcciato bene la gara. Prima Fischnaller e poi Ruocco avevano firmato un uno-due deciso. L’Arezzo ha riaperto il punteggio sul finale del primo tempo, subendo anche l’espulsione di un uomo.

Poi le difficoltà della ripresa. Il pareggio di Gucci a far tremare. Ma Mastinu ha messo ko gli avversari, con la spinta del pubblico.

