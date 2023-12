Lo scontro è avvenuto questa mattina, attorno alle 13,30, a Monserrato.

Da quanto si è appresto, l’incidente stradale avrebbe coinvolto un’auto e una moto da cross, a bordo del quale si trovava un giovane di 17 anni.

La vettura si sarebbe fermata per far passare un bus e il motociclista è finito contro, sbalzando dal due ruote. Nell’impatto ha infranto il parabrezza con il casco, riportando una commozione cerebrale e fratturandosi un braccio.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri per accertare le dinamiche del fatto.

