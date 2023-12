Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari intorno alle 13 circa per una abitazione che è andata a fuoco nelle campagne della località di San Gemiliano, a Sestu. Coinvolte anche alcune attrezzature.

Sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale di Cagliari: gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause.

Tra le fiamme i Vigili del fuoco hanno localizzato e messo in sicurezza alcune bombole di gpl. Nessuna persona risulta coinvolta.

Solo un grande spavento per due coniugi anziani inquilini della struttura coinvolta. Fortunatamente si sono allontanati in tempo prima che l’intera abitazione veniva coinvolta dall’incendio.

