“Solinas non ha governato nemmeno male, ma pensiamo che il nostro possa governare meglio. A parte il nodo Sardegna, però, non mi pare ci siano stati altri comuni in cui abbiamo avuto problemi”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura ed esponente di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Sono ottimista – aggiunge –, si troverà un accordo”.

Facendo una breve sintesi delle regioni spartite dai partiti di maggioranza, Lollobrigida sottolinea che “in tutto la Lega governa diciassette milioni di italiani. Forza Italia sono tredici milioni e mezzo. Noi otto. Niente di strano, insomma: non stiamo chiedendo l’impossibile”.

“Siamo sempre pronti a discutere di tutto – aggiunge il ministro – Ma nessuno vuole discutere di niente. Non abbiamo discusso la Sicilia, un anno fa”. E sulla possibile candidatura della segretaria del PD, Elly Schlein, e di quella di Giorgia Meloni, il ministro non ha dubbi: “Schlein si dovrebbe candidare. Aveva fatto un bel risultato l’altra volta. Sarebbe buono che si candidassero i tre leader”.

