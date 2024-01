Sinnai finisce su Striscia La Notizia.

Il noto inviato Moreno Morello è atterrato in Sardegna per stanare un presunto truffatore seriale. Il giovane, che dice di chiamarsi Stefano Pilleri, sarebbe riuscito a convincere venditori via web a spedirgli la merce in cambio di pagamenti che non sono mai arrivati a destinazione.

Stesso metodo per tutte le vittime finiti nella trappola: Pilleri inviava i documenti d’identità per assicurarsi la fiducia dei venditori, con la foto di un distintivo della Croce Rossa italiana – rivelatosi falso – insieme a un video in cui indossava una divisa dell’esercito – anche questa falsa.

Dopo che i venditori inviavano la propria merce, Pilleri provvedeva a fotografare il bonifico, ma appena fatto, il pagamento veniva annullato. Dunque il truffatore avrebbe ricevuto gioielli, monete d’oro, e abiti griffati, senza dare versare il dovuto.

“Evidentemente – dice Morello – il furbetto deve aver calcolato che per una persona raggirata è antieconomico venire fino in Sardegna a recuperare il maltolto”. Ma per l’inviato di Striscia La Notizia, niente è impossibile. Così, travestito da corriere con un pacco sottobraccio, si è presentato dal presunto truffatore che, appena l’ha visto con il microfono, gli ha chiuso letteralmente la porta in faccia.

Morello non ci ha pensato due volte e ha segnalato il tutto alla Croce Rossa e ovviamente ai carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it