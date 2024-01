Tragico incidente questa notte a Cagliari. Un giovane di 20 anni è morto in uno scontro frontale tra due auto, avvenuto in via Vesalio.

Si contano anche tre feriti, di cui uno sarebbe molto grave.

Secondo le ricostruzioni della Polizia locale, il sinistro fatale sarebbe avvenuto attorno alle 3,30 quando una Peugeot 207 ha preso contromano via Vesalio scontrandosi contro una Maserati.

Nel violento impatto, il giovane conducente della Peugeot ha perso la vita. Il passeggero vicino alla vittima, invece, è stato accompagnato al Brotzu dai soccorritori del 118. Ferito gravemente anche un altro ragazzo che si trovava nella parte posteriore dell’auto.

Il conducente della Maserati è rimasto ferito lievemente.

Sul posto presenti gli agenti della Polizia locale, coadiuvati dai Vigili del fuoco.

Le vetture sono state poste sotto sequestro per comprendere le dinamiche del tragico incidente.

