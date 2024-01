Ennesimo incidente stradale in via Leonardo da Vinci, sul litorale di Quartu Sant’Elena.

L’ultimo è avvenuto nella serata di ieri, quando un automobilista 52enne, a bordo di una Multipla, è stato soccorso e accompagnato in ospedale con una ambulanza del 118.

L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo del veicolo, rimasto danneggiato in seguito allo schianto contro un palo, nei pressi del distributore Tamoil.

Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio.

All’arrivo dei Vigili del fuoco di Cagliari, il 52enne è stato estratto dall’abitacolo e accompagnato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it