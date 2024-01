Dopo la messa funebre alla Basilica di Bonaria, il feretro di Gigi Riva sarà trasportato al Cimitero monumentale.

Nonostante le sepolture siano sospese dal 1968, il Comune di Cagliari ha deciso di fare un’eccezione per il Mito rossoblù.

Per un primo periodo, il feretro sarà sepolto nella cappella D’Arcais, in attesa di una nuova area speciale: un altare dedicato a Riva. Che potrà così diventare una meta per tutti coloro che vorranno rendere omaggio al campione “sardo tra i sardi”, come si definiva lui.

L’approvazione è arrivata nella serata di ieri, in seguito alla delibera della Giunta. Non è escluso, oltretutto, che la cappella possa essere intitolata proprio a Riva.

