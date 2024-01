Lutto nel mondo dell’arte in Sardegna. Si è spento nella notte il pittore Paolo Laconi, 67 anni, artista noto per i suoi dipinti di surrealismo etnico, stile da lui inventato. Tante le esposizioni che lo hanno visto protagonista e tantissimi gli allievi a cui ha insegnato a dipingere con maestria.

Dopo gli esordi da paesaggista, Laconi inizia a sperimentare negli anni novanta un nuovo modo di vedere il mondo e la vita nell’Isola. Dai Mamuthones ai tenores, passando per tutta quella tipica quotidianità sarda che aveva saputo metabolizzare e proiettare nelle sue tele in modo giocoso e vivace. Un folklore mai stereotipato e capace di reinventarsi in ogni rappresentazione.

I funerali saranno celebrati sabato alle 11 nel cimitero di San Michele.

