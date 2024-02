Arrestato ieri a Villa San Pietro un 37enne del luogo per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dei genitori dell’uomo che era stato allontanato da loro a seguito dei reiterati comportamenti vessatori. Ma nonostante la prescrizione del giudice che gli aveva vietato di farlo, il 37enne è tornato a casa dei familiari e sotto effetto di alcol ha danneggiato mobili e suppellettili, terrorizzando i propri genitori.

Gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato mentre ancora inveiva contro la madre che aveva accolto il figlio, nonostante la misura cautelare in atto, per permettergli di pranzare, in quanto aveva sostenuto di avere fame. Ma questo non è bastato per trovare un nuovo pretesto per litigare con la donna e andare in escandescenza.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Uta, in attesa di udienza di convalida.

