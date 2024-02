Senza filtri l’intervento di questa mattina di Valerio Scanu, durante la trasmissione “Storie italiane”, andato in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele.

La puntata, dedicata interamente al Festival di Sanremo 2024, ha scatenato un acceso dibattito in studio riguardo la vittoria di Geolier nella serata delle cover grazie all’importante contributo del televoto. Supporto che ha raggiunto il 60% anche nella finale, ma che non gli ha garantito il primo posto sul podio, conquistato invece da Angelina Mango.

Per il cantante de La Maddalena, già vincitore del Festival di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che”, il punto sta nel fatto che oggi il successo viene raggiunto anche grazie a un complesso meccanismo che fa leva sugli ascolti in streaming. “Le case discografiche – spiega Scanu – fanno degli accordi con Spotify per cui vengono scelti determinati brani da inserire all’interno di playlist con tantissime canzoni, che garantiscono un certo numero di ascolti”.

“Io ho scelto di rimanere libero – continua il cantante sardo -, con la mia etichetta indipendente e forse anche per questo non ho raggiunto tutti questi streaming, ma preferisco continuare a fare musica senza costrizioni o altro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it