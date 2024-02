I Carabinieri hanno arrestato questa notte a Sestu un 36enne, colto in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato dalla madre che ha raccontato come suo figlio avesse assunto da alcuni anni nei confronti di tutti i componenti della famiglia una serie di condotte aggressive.

Il 36enne si è reso protagonista di reiterate minacce, ingiurie e violenze fisiche che avevano causato nella denunciante un perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari. Questa notte intorno alle 4 si è presentato in forte stato di ebbrezza alcolica, minacciando verbalmente di morte la madre e rivolgendo infine la propria ira incontrollata sulla mobilia e le suppellettili di casa.

