Anche in Gallura si scalda la protesta dei trattori. Questa mattina un presidio di pastori e agricoltori si è ritrovato al porto di Olbia, per poi partire in corteo fino all’aeroporto.

La carovana ha quindi causato rallentamenti al traffico, con i mezzi pesanti in fila per manifestare il malcontento delle campagne per le politiche dell’Unione Europea. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire l’ordine.

