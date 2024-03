Il caso dei voti per le elezioni regionali sarde arriva fino in Canada, a Toronto, dove Giorgia Meloni è presente per alcune visite istituzionali.

La premier e leader di Fratelli d’Italia si sente sollevata all’idea che in Sardegna lo scarto tra Todde e Truzzu si possa ridurre.

“In Sardegna si sta assottigliando parecchio lo scarto: le cose sono andate meno peggio di quanto si pensasse. Poi valuteremo se è il caso di andare a verificare” sono state le sue parole.

Intanto, la questione è ferma. Tante, troppe, le voci contrastanti: mentre il centrodestra parla di uno scarto di 600-800 voti, il centrosinistra ribatte un distacco di 1600. Solo nei prossimi giorni sapremo la verità.

