L’inflazione corre e le famiglie sarde restano indietro. A dirlo sono le elaborazioni effettuate dall’Ufficio Economico Confesercenti sulla base dei dati disponibili Istat.

Scende di ben 4mila euro il reddito medio reale in Sardegna tra il 2019 e il 2023. L’Isola fa segnare il risultato peggiore in Italia con una contrazione di oltre il 12 per cento.

Nello stesso periodo il numero degli occupati si è contratto dell’1 per cento, contro una media nazionale del +1,7%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it