Tra Samantha De Grenet e Francesco Totti sarebbe potuta essere decisiva una vacanza in Sardegna. Ma l’amore, poi, non è sbocciato.

È stata la stessa modella e conduttrice a raccontare i dettagli nel programma di Rai2 “Storie di donne al bivio”.

“Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica. Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna”.

Una bella settimana, ma la scintilla non scatta. “Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso”.

