Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari alle ore 19:30 circa, per incidente stradale in via Is Cornalias angolo via Sulcis a Cagliari.

Per cause ancora da accertare, tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro. Sul posto ha operato la squadra di pronto intervento della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Cagliari che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

I quattro occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario, intervenuto con due ambulanze, e per una di esse si é reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

