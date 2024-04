“I mezzi per la campagna antincendi in Sardegna non ci sono”. Così la governatrice sarda Alessandra Todde, a margine della cerimonia tenutasi a Cagliari per il cambio al vertice della Capitaneria di porto.

Il grosso incendio di Sarroch dei giorni scorsi fa ha smosso nuovamente gli animi dei residenti e dei lavoratori delle campagne sarde.

“All’appello mancano uomini e mezzi – ha aggiunto Todde – stiamo esaminando una situazione che è stata lasciata incompiuta”. Ma la governatrice ha assicurato che “c’è l’impegno per avere immediatamente una delibera che credo porteremo la prossima settimana relativa al noleggio di un nuovo elicottero che possa aumentare la dotazione ma soprattutto stiamo lavorando sul bando, in maniera tale da poter completare le unità mancanti”.

Problema che la presidente regionale intende risolvere con “la nuova assessora al Lavoro, Desirè Manca, con la quale vogliamo portare avanti anche una ristrutturazione legata al coordinamento, che è necessaria”.

