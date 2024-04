Nella mattinata di ieri, la Guardia Costiera di Cagliari ha soccorso un 66enne di nazionalità rumena che si trovava a bordo di un mercantile in navigazione da Puerto Nuevo (Colombia) a Malta, a circa 50 miglia a sud della Sardegna. L’uomo è stato colto da sospetta peritonite.

La sala operativa, allertata dal comando di bordo della nave, ha richiesto al mercantile di far rotta verso la Sardegna ed ha messo in atto il coordinamento disponendo l’impiego di un elicottero dalla base di Decimomannu. Imbragato e caricato sull’AW139 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera Cagliari-Decimomannu, il 66enne è stato trasportato al Brotzu.

Non è stato però l’unico intervento di rilievo nella giornata di ieri da parte della Guardia costiera. Tre turisti americani sono stati salvati dalla Guardia costiera di Alghero nel tardo pomeriggio di ieri. I tre si trovavano con la loro imbarcazione vicino all’Isola di Piana, in un’area marina protetta, quando un’avaria al motore li ha messi in pericolo. Raggiunti da una motovedetta, sono stati poi accompagnati in porto sani e salvi.

