Fiamme nella notte sulla sp15 tra Maracalagonis e Quartucciu. L’incendio è partito in mezzo alle sterpaglie, dove alcuni rifiuti hanno facilitato il propagarsi del rogo, spinto anche dal vento. Travolti inoltre degli scarti di eternit abbandonati nella campagna.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che sono riusciti a bloccare l’avanzare delle fiamme e a mettere in sicurezza la zona da eventuali riprese. Ancora ignote le cause dell’incendio, ma non si esclude la natura dolosa.

