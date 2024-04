“Il Comune di Castiadas ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il suo territorio a seguito di una prolungata siccità che sta mettendo a dura prova il comparto agricolo e pastorale, due pilastri fondamentali dell’economia locale”. Così l’amministrazione guidata dal sindaco Eugenio Murgioni annuncia con una nota quanto stabilito con la delibera 51 che prevede “la necessità di intervenire urgentemente per sostenere le aziende duramente colpite da questa emergenza idrica e per prendere misure che ne prevenissero il ripetersi in futuro”.

Il Comune spiega di aver “preso atto che i serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale della Sardegna riportano una riduzione significativa della loro capacità massima, scendendo a meno del 50%”. Per questo motivo l’amministrazione “si impegna a richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna il riconoscimento dello stato di calamità e la concessione di aiuti economici ai sensi della normativa vigente”.

