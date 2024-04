Non si placano le polemiche sulla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia. Non solo per le posizioni contro l’aborto espresse nel programma “Che sarà” di Serena Bortone. Ma anche per aver rimarcato il proprio pensiero in una intervista a La Stampa.

A tal proposito, in supporto della giornalista sarda è intervenuto il partito neofascista di Forza Nuova. Che ha deciso di conferirle la propria tessera onoraria.

“Siamo consapevoli di non essere soli in questa battaglia. L’Italia deve diventare la culla del diritto alla vita di ogni nascituro. E dobbiamo porre fine all’uso dell’aborto libero come mezzo anticoncezionale” hanno fatto sapere.

