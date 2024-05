Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La Regione Sardegna ha pubblicato nei giorni scorsi i bandi per l’affidamento delle rotte della continuità territoriale dai tre aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia per Roma e Milano.

Era l’incombenza principale della nuova giunta da adempiere in vista della scadenza di ottobre del precedente affidamento, in attesa di rivedere tutto il sistema dei trasporti per l’Isola con l’Europa. Per questo il bando avrà la durata di un solo anno e partirà da ottobre del 2024.

Un avviso identico al precedente, di fatto il prolungamento di un anno dello stesso servizio. In totale ci sono circa 26,5 milioni (iva compresa) a disposizione delle compagnie aeree, a differenza dei 48,8 del precedente servizio (per 18 mesi).

Le gare sono spacchettate nelle sei rotte da e per i tre scali sardi: Olbia-Milano Linate e viceversa con una dotazione di quasi 3 milioni, Olbia-Roma Fiumicino con 1,3 mln, Cagliari-Milano Linate con circa 6 mln, Cagliari-Roma Fiumicino con 8,7 mln, Alghero-Milano Linate con 2,2 milioni e Alghero-Roma Fiumicino con 5,4.

Potrebbero dunque cambiare per il prossimo anno le compagnie che operano le tratte a regime agevolato: i vettori interessati avranno tempo fino al 27 giugno (62 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta europea) per presentare le offerte.

