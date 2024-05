Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Inaugurato poco tempo fa, il ponte dietro il Parco del Nervi, a Cagliari, è già stato preso d’assalto dagli incivili.

A denunciare quanto accaduto la scorsa notte, una residente che ha postato tutto sui social con tanto di foto che mostrano una scia di rifiuti tra buste di plastica, organico, carta e quant’altro per tutto il percorso.

In tanti scrivono tra i commenti che “quella zona la domenica, alla chiusura del mercatino, si trasforma in una discarica”. Ma a dare man forte sono anche tanti incivili che non rispettano l’ambiente né tantomeno il decoro cittadino.

